Європа посилює тиск: Путіну висунули ультиматум щодо зустрічі з Трампом і Зеленським

Європейський Союз може запровадити нові санкції проти Росії, якщо її лідер, Володимир Путін, відмовиться від участі в тристоронній зустрічі з президентами України Володимиром Зеленським та США Дональдом Трампом. Про це повідомляє британське видання The Telegraph.

За інформацією джерела, знайомого з обговореннями у Білому домі, навіть зволікання з боку Путіна може стати приводом для нових обмежень. "Якщо Путін зволікатиме, ухилятиметься або відмовлятиметься від переговорів, це стане ще одним приводом для введення санкцій", — заявив високопоставлений урядовець.

Президент України Володимир Зеленський раніше вже закликав до введення санкцій, якщо Путін ухилятиметься від участі у саміті. Цей крок є частиною ширших зусиль, спрямованих на посилення тиску на Кремль, щоб домогтися припинення агресії.

Наразі деталі можливого пакету санкцій не розголошуються, але очікується, що вони можуть стосуватися ключових секторів російської економіки.

Раніше Трамп знайшов для зустрічі Зеленського з Путіним “безпечний” варіант.