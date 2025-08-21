Повзучий наступ: окупанти намагаються гризти Донбас по шматочку

Російські війська змогли поглибити свої проникнення на фронті в районах Краматорська та Добропілля Донецької області. Про це повідомляє The New York Times із посиланням на українських військових, які воюють на цих напрямках.

Старший сержант 93-ї механізованої бригади Віталій Піасецький пояснив журналістам, що ворог відмовився від масованих механізованих атак через велику кількість дронів у небі, які легко виявляють рух бронетехніки та транспорту. "Це повзучий наступ. Але деякі з цих груп все ж прориваються", – зазначив військовий.

Інший боєць — солдат із 1-го корпусу НГУ "Азов", дислокований поблизу Добропілля, заявив, що масштаб наступу окупантів не варто перебільшувати, але підтвердив: ворог дійсно активізував атаки останнім часом, попри дипломатичні зусилля світових лідерів.

Сержант Олександр Карпюк із батальйону безпілотних систем "Інквізиція" 59-ї окремої штурмової бригади наголосив, що українській армії бракує особового складу та достатньої кількості дронів для ефективного протистояння.

За його словами, головною проблемою є нові російські безпілотні підрозділи, які активно атакують маршрути постачання. Єдиним дієвим захистом залишаються противодронові сітки, встановлені вздовж доріг та на транспортних засобах.

Карпюк також відзначив, що росіяни стали значно ефективніше збивати українські безпілотники. Якщо раніше важкі дрони-бомбардувальники типу "Баба Яга" витримували в середньому до 70 польотів, то зараз — не більше десяти. "Ми повинні визнати, що ці підрозділи працюють. Усі ці нові підрозділи безпілотників становлять для нас нову загрозу", – підкреслив військовий.

Як повідомляло раніше ForUa, Сирський заявив, що противник наразі проводить перегрупування та концентрується на двох основних напрямках — Покровському та Запорізькому.