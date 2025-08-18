Ситуація на фронті: ворог концентрується на двох ключових напрямках

Головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський заявив, що на фронті триває стратегічна наступальна операція Росії, а противник наразі проводить перегрупування та концентрується на двох основних напрямках — Покровському та Запорізькому.

«Ситуація на фронті наразі дійсно складна. Вона характеризується продовженням стратегічної наступальної операції Росії», — сказав Сирський.

Головнокомандувач уточнив, що Покровський напрямок залишається визначальним для росіян. Одночасно вони перекидають частини з Сумського на Запорізький напрямок, де планується розпочати активні наступальні дії. «Зараз на Запорізькому напрямку дії мають невисоку інтенсивність, але окупанти намагаються завдати потужного удару, який планувався ще рік тому», — додав Сирський.

Він нагадав, що раніше Курська операція зірвала плани Росії, коли вони перекидали війська, зокрема 76-ту десантно-штурмову дивізію, із Запорізької області у Курщину. Головнокомандувач також зазначив, що головна мета окупантів — прорив української оборони і просування вглиб території, а кінцева ціль — контроль над усією областю.

Попри фокус на двох основних напрямках, Росія продовжує атаки й на інших ділянках: Новопавлівський напрямок, Лиманський напрямок, де бойові дії тривають, але мають менший масштаб.

«Там також росіяни намагаються досягти успіхів, але бойові дії мають менший масштаб», — підсумував Сирський.

