Війна на словах: Трамп знову викликав шквал критики через свої заяви

Президент США Дональд Трамп знову опинився у центрі політичного скандалу через гучну заяву, зроблену у телефонному інтерв’ю консервативному ведучому Марку Левіну.

Американський лідер порівняв себе з прем’єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу та назвав обох "героями війни". За словами Трампа, підставою для такої самооцінки стало схвалення авіаударів по іранських ядерних об’єктах у червні 2025 року. "Він - герой війни. Гадаю, я теж. Це я відправив ці літаки", – заявив президент США, натякаючи, що саме його рішення мало зупинити ядерну програму Тегерана.

Однак слова Трампа викликали хвилю критики, оскільки він ніколи не служив у збройних силах. Більше того, під час війни у В’єтнамі він отримав п’ять відстрочок від призову, серед яких — медичне звільнення через кісткові шпори на п’ятах, діагностовані у 22 роки.

Політичні опоненти президента вже назвали заяву "цинічною" та "образливою для справжніх ветеранів", тоді як його прихильники вбачають у ній демонстрацію "сміливого лідерства".

Як повідомляло раніше ForUa, Трамп закликав Путіна бути реалістом під час зустрічі із Зеленським.

 

 

 

 

 

 

