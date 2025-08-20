﻿
Полiтика

Туск виступив проти мирних переговорів Зеленського та Путіна

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск вважає недоречним проведення можливих переговорів між президентом України Володимиром Зеленським та російським диктатором Володимиром Путіним у Будапешті. Про це він написав у соцмережі X, посилаючись на історичний контекст,  інформує ForUА.

У своєму дописі Туск нагадав про Будапештський меморандум, підписаний у 1994 році. Цей документ мав надати Україні гарантії територіальної цілісності в обмін на відмову від ядерної зброї. Гарантами виступили США, Велика Британія та росія. Однак, як підкреслив польський прем’єр, ці гарантії не були дотримані.

«Будапешт? Не всі можуть це пам’ятати, але в 1994 році Україна вже отримала гарантії територіальної цілісності від США, росії та Великої Британії. У Будапешті. Можливо, я забобонний, але цього разу я б спробував знайти інше місце», — написав Туск.

Нагадаймо, раніше Трамп знайшов для зустрічі Зеленського з Путіним “безпечний” варіант.

 

 Автор: Галина Роюк

