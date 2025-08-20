Таємний штаб у Лондоні: що насправді відбувається з командою Залужного

Народна депутатка від «Європейської солідарності» Вікторія Сюмар спростувала інформацію про те, що вона керує передвиборчою кампанією колишнього головнокомандувача ЗСУ та посла у Великій Британії Валерія Залужного. Про це вона заявила в коментарі NV.

Що каже Сюмар?

Депутатка зазначила, що ніякого виборчого штабу Залужного не існує. За її словами, сам генерал вважає, що про вибори не може бути й мови, поки триває війна. Сюмар додала, що подібні «вкиди» можуть бути організовані Офісом президента, якому, на її думку, варто було б зосередитися на війні, а не на політиці.

На запитання щодо можливої підготовки до виборів, Сюмар відповіла, що зараз «багато людей спілкуються поміж собою про те, як в країні зберегти демократію».

Звідки з'явилася інформація?

Ці заяви Сюмар прозвучали після публікації американської журналістки-фрілансера Кейті Лівінгстон у мережі Х. Вона стверджувала, що Залужний «готується до участі у президентських виборах» і вже почав свою кампанію, а його штаб-квартира нібито працює в Лондоні.

Лівінгстон назвала Вікторію Сюмар «справжньою організаторською силою» і «заступником керівника кампанії», яка займається всіма деталями «за лаштунками».

За словами журналістки, Залужний обрав стратегічне мовчання, а його дії прискорюються через політичні процеси, пов’язані з можливими мирними самітами та готовністю Володимира Зеленського провести вибори найближчим часом.