Генерал Залужний у Лондоні таємно готується до виборів президента, - Лівінгстон

Генерал Валерій Залужний таємно готується балотуватися в президенти України.

У передвиборчої команди ексглавкома ЗСУ нібито вже є штаб-квартира в Лондоні.

Про це американська журналістка Кеті Лівінгстон розповіла в своїх соцмережах.

Раніше американська медійниця заявляла про те, що сестра очільника Російського фонду прямих інвестицій Кіріла Дмітрієва, який за дорученням рашистського диктатора Владіміра Путіна вів переговори з представниками адміністрації президента США у Вашингтоні, таємно відвідала Україну в лютому 2025 року за американським паспортом.

Також Лівінгстон повідомляла, що дружина очільника ГУР Кирила Буданова таємно в 2024 році виїжджала до США для лікування наслідків хімічного отруєння.

В усіх трьох резонансних повідомленнях Лівінгстон фігурує ключове слово "таємно"...

 Автор: Богдан Моримух

