Не лише Донбас: чого насправді домагається Москва в Україні

Основна мета Росії у війні проти України полягає не у захопленні окремих територій, а у встановленні повного політичного контролю над державою. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW), який проаналізував інтерв’ю глави МЗС РФ Сергія Лаврова від 19 серпня. Хоча Лавров заявив, що Москва "ніколи не говорила про необхідність захоплення територій", його вимоги фактично зводяться до ліквідації українського суверенітету – скасування законів про мову, релігію та відмови від західного курсу.

За оцінкою ISW, Кремль прагне усунути чинний уряд України й замінити його проросійським, домагаючись демілітаризації країни, заборони на вступ до НАТО та зміни політичного устрою. При цьому Росія готова реалізовувати ці цілі як воєнними, так і дипломатичними методами, не виявляючи готовності до компромісу.

Аналітики нагадують, що після невдалих спроб підпорядкувати Україну через гібридні кампанії з 2004 року, Кремль розпочав повномасштабне вторгнення у 2022-му. Подібні підходи Росія застосовує і щодо інших держав колишнього СРСР: тоді як спроби закріпити вплив у Балтії зазнали краху, у Білорусі та Грузії Москва досягла значно більшого успіху. Аналітики зазначають, що Кремль продовжує зміцнювати контроль над Мінськом, фактично стираючи залишки білоруської незалежності.

