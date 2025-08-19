Через санкції російська делегація везла до Аляски валізи з готівкою

Міністр закордонних справ країни-агресора Сєргєй Лавров прокоментував заяву державного секретаря США Марко Рубіо, який розповів, що через санкції російська делегація мусила пропонувати оплату пального для своїх літаків готівкою.

На це Лавров відповів в інтерв’ю пропагандистському каналу «Росія 24», яке цитує РБК.

Він сказав, що російська делегація, мовляв, була готова до витрат, а тому не зазнала проблем з оплатою готівкою. Однак прямо він не підтвердив, що росіяни справді платили за пальне саме так.

«За пальне завжди треба платити. Готівкою чи ні — це не має значення. Це витрати, яких завжди зазнає країна, керівництво якої разом із відповідною делегацією відвідує іншу державу», — заявив Лавров.

Днями держсекретар США Марко Рубіо в ефірі NBC News заявив, що антиросійські санкції діють і як приклад навів ситуацію під час перемовин на Алясці. За його словами, російська делегація мала платити за дозаправлення своїх літаків готівкою, адже не могла користуватися своєю банківською системою через санкції.

15 серпня на Алясці, у місті Анкоридж, зустрілися президент США Дональд Трамп і рашистський лідер Владімір Путін.

Зустріч за зачиненими дверима у форматі «три на три» (тобто за участи найближчих радників) тривала майже три години. Обидва політики описали розмову як «конструктивну», хоча конкретних її результатів не назвали.

Трамп також казав, що оцінює свою зустріч із Путіним на «10 з 10». Також президент США каже, що поки утримається від запровадження додаткових санкцій чи інших «серйозних наслідків» для Росії, які обіцяв раніше.

Президент США заявив, що під час переговорів погодився з путіним, що війна в Україні завершиться обміном територіями та певними гарантіями безпеки з боку США.

Відповідальність за укладення угоди про припинення вогню Трамп поклав на президента України Володимира Зеленського. «Я думаю, що ми досить близькі до кінця. І дивіться, Україна має на це погодитися», — сказав він.

Після зустрічі з Путіним Трамп також провів розмови з президентом України та лідерами ЄС і НАТО.

Лідери ЄС привітали зусилля глави Білого дому щодо мирного врегулювання російсько-української війни. Однак наголосили: не слід накладати жодних обмежень на Збройні сили України або на її співпрацю з третіми країнами, а Росія не може мати права вето на шлях України до ЄС і НАТО.