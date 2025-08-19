﻿
Свiт

Із США депортували перших українських мігрантів

Із США депортували перших українських мігрантів

Імміграційна та митна служба США повідомила про депортацію громадян України. Про це йдеться на сторінці відомства у Facebook.

Імміграційна служба опублікувала фото українців, яких доставили до кордону України після їх депортації із США.

У повідомленні не сказано причин виселення з країни. Українська влада офіційно не коментувала ситуацію.

Напередодні стало відомо, що у США починаючи з 15 серпня можуть втратити правовий захист десятки тисяч українських біженців.

Це стосується українців, які прибули до США в межах програми Об’єднання заради України, яку створила адміністрація експрезидента Джо Байдена і яка є тимчасовою.

Проте Дональд Трамп, вступаючи на посаду президента, закрив програму і припинив видавати продовження для тих людей, чиї дозволи закінчувалися.

Також президент США напередодні заявляв, що може дозволити українцям залишатися в США до закінчення війни.

ForUA нагадує, після заворушень на концерті білоруського репера Макса Коржа на Національному стадіоні у Варшаві 9 серпня Польща депортує 63 осіб, серед них 57 – громадяни України.

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

СШАукраїнцімігрантидепортація
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Трамп закликав Путіна бути реалістом під час зустрічі із Зеленським
Полiтика 19.08.2025 19:01:21
Трамп закликав Путіна бути реалістом під час зустрічі із Зеленським
Читати
Країна-агресор не збирається припиняти спекуляції на тему захисту "прав росіян в Україні"
Полiтика 19.08.2025 18:45:40
Країна-агресор не збирається припиняти спекуляції на тему захисту "прав росіян в Україні"
Читати
Кір Стармер продовжує зберігати лідерство в Коаліції охочих: запланована зустріч із американськими колегами
Полiтика 19.08.2025 18:33:24
Кір Стармер продовжує зберігати лідерство в Коаліції охочих: запланована зустріч із американськими колегами
Читати

Популярнi статтi