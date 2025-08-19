﻿
Полiтика

Кір Стармер продовжує зберігати лідерство в Коаліції охочих: запланована зустріч із американськими колегами

Країни-учасниці Коаліції охочих найближчими днями проведуть зустрічі з американськими колегами для посилення планів безпеки та підготовки до розгортання сил підтримки у разі припинення бойових дій в Україні.

Про це повідомила канцелярія британського прем’єр-міністра Кіра Стармера, повідомляє Суспільне.

Під час віртуальної зустрічі Коаліції охочих, яка відбулася 19 серпня, лідери обговорили подальший тиск на лідера Кремля Путіна. Зокрема, йшлося про можливість розширення санкцій, поки Росія не продемонструє готовності до реальних кроків для завершення війни проти України.

Стармер наголосив, що найближчими днями й тижнями планується активна робота над узгодженням подробиць.

"Я з нетерпінням чекаю на можливість знову оновити інформацію для групи найближчим часом", — заявив британський прем’єр.

Коаліція охочих – це міжнародна ініціатива, яку створили в березні 2025 року. Ініціатором виступив прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер після зустрічі 18 світових лідерів у Лондоні.

Її мета – консолідувати європейську підтримку України в умовах нестабільної політики США та створити передумови для довготривалого миру.

 Автор: Богдан Моримух

