Надзвичайні події

Окупанта заочно засудили до 10 років за сексуальне насилля над жителькою Сумщини

Військовослужбовця РФ заочно засудили до 10 років позбавлення волі, суд визнав його винним у жорстокому поводженні з цивільним населенням під час окупації Сумщини.

Про це повідомляє обласна прокуратура.

У суді прокурор довів, що 22-річний житель Новосибірської області у складі 2-ї гвардійської Таманської дивізії 1-ї танкової армії Західного військового округу ЗС РФ брав участь в окупації Сумщини. Перебуваючи в окупованому населеному пункті, у березні 2022 року він вчинив над місцевою жителькою насильницькі дії сексуального характеру, а також пограбував її, забравши мобільний телефон.

Під час вчинення злочину, щоб подолати спротив жінки, окупант здійснив у її бік постріл з автомата та погрожував прострелити коліна. Наразі засудженого оголосили в розшук.

 Автор: Богдан Моримух

