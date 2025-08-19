Зеленський та Путін можуть зустрітися протягом найближчих двох тижнів - Мерц

Німецький канцлер Фрідріх Мерц під час спілкування з журналістами заявив, що президенти України Володимир Зеленський та Росії Владімір Путін можуть провести двосторонню зустріч протягом найближчих двох тижнів.

За словами німецького канцлера, домовленість була досягнута під час перерви у багатосторонніх переговорах між лідерами України, США, Єврокомісії, НАТО та низки європейських держав. «Під час перерви американський президент поговорив телефоном з російським президентом і домовився, що зустріч між президентом Росії та президентом України відбудеться протягом найближчих двох тижнів», — зазначив Мерц.

Мерц додав, що після цієї двосторонньої зустрічі Трамп погодився надіслати ще одне запрошення на тристоронню зустріч, щоб переговори могли «по-справжньому розпочатися». Мерц зауважив: «Ми не знаємо, чи наважиться російський президент взяти участь у такому саміті. Тому потрібні переконання».

Місце проведення тристоронньої зустрічі наразі не визначено.

Канцлер також підкреслив, що європейські країни виступили єдиним фронтом і тепер переговори з адміністрацією США перейдуть до деталей щодо гарантій безпеки для України. «Абсолютно очевидно, що в цьому має брати участь уся Європа», — додав Мерц.

Як повідомляло раніше ForUa, Мерц вважає, що подальший шлях до врегулювання війни буде непростим. На сторони очікують значно складніші кроки, які вимагатимуть більшої єдності та рішучості.