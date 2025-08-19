Зустріч Зеленського та Трампа принесла реальний прогрес - Стармер

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер прокоментував зустріч президента України Володимира Зеленського та президента США Дональда Трампа у Вашингтоні, заявивши, що переговори принесли реальний прогрес та продемонстрували атмосферу єдності серед учасників саміту. Про це повідомляє The Guardian.

Стармер назвав переговори «позитивними та змістовними» та відзначив, що серед європейських лідерів, а також між Трампом і Зеленським, відчувалася справжня єдність. «Це надзвичайно важливо для безпеки України, Європи та Великої Британії», — підкреслив прем’єр, коментуючи ключові результати зустрічі.

Ключові результати саміту:

- Гарантії безпеки для України: США безпосередньо підключаються до вирішення питання щодо надання Україні гарантій безпеки. За словами Стармера, це «надзвичайно важливий крок» для регіональної та глобальної стабільності.

- Майбутня зустріч Зеленського і Путіна: Домовленість про проведення двосторонньої зустрічі між президентами України та РФ за участі Трампа.

«Це визнання принципу, що для деяких питань — територіальних, обміну ув’язненими або повернення дітей — Україна має бути за столом переговорів», — зазначив Стармер.

За словами британського прем’єра, переговори у Вашингтоні стали кроком уперед і засвідчили прагнення сторін досягти реального прогресу у питанні завершення війни.

