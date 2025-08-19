Київ пропонує США та Європі масштабну угоду для гарантій безпеки

Україна планує придбати американську зброю на $100 млрд, фінансовану європейськими країнами, щоб отримати гарантії безпеки від США після мирного врегулювання конфлікту з Росією. Про це повідомляє Financial Times, посилаючись на документ, з яким ознайомилося видання.

Згідно з пропозиціями, Київ і Вашингтон також укладуть угоду на $50 млрд щодо виробництва дронів спільно з українськими компаніями, які стали лідерами у цій технології після повномасштабного вторгнення РФ у 2022 році. «Київ поділився цими новими безпековими пропозиціями зі США — які раніше не повідомлялися — у переліку тез для обговорення з європейськими союзниками перед зустріччю з президентом США Дональдом Трампом у Білому домі», — повідомили джерела, знайомі з ситуацією.

У документі не вказано точний перелік зброї, яку Україна має намір придбати, але Київ вже заявляв про бажання отримати щонайменше 10 систем протиповітряної оборони Patriot для захисту міст і критичної інфраструктури, а також інші ракети та обладнання.

Щодо угоди про дрони, документ не уточнює, яка частина фінансування піде на закупівлі, а яка — на інвестиції у виробництво.

Пропозиція України спрямована також на те, щоб зацікавити США економічними вигодами. Дональд Трамп раніше заявив: «Ми нічого не даруємо. Ми продаємо зброю».

У документі також наголошується на необхідності припинення вогню як першого кроку до всеосяжного мирного врегулювання, однак Київ відкидає будь-які пропозиції щодо територіальних поступок Росії. Зокрема, Україна відкидає ідею «заморожування» лінії фронту, яку Росія пропонувала Трампу на Алясці, оскільки це створило б плацдарм для подальшого просування російських військ та не гарантувало безпеки Києва.

Українська сторона наполягає на повній компенсації воєнних збитків від Росії, яку можна потенційно покрити за рахунок $300 млрд її заморожених активів у західних країнах. Будь-яке зняття санкцій можливе лише у разі дотримання Москвою умов мирної угоди.

Документ також підкреслює, що Кремль не сприймає серйозно потенційну мирну угоду та має низьку думку про лідерство Трампа. Це підтверджують коментарі російських медіа та відомого телеведучого Володимира Соловйова, який насміхається над США й «погрозами» Трампа.

Таким чином, український план поєднує військову модернізацію, гарантії безпеки від союзників та економічні інструменти, що мають забезпечити тривалий мир без територіальних поступок і надійний захист від майбутньої агресії.

Як повідомляло раніше ForUa, під час переговорів у Вашингтоні українська делегація не отримала жодних пропозицій, які можна було б вважати неприйнятними для України.