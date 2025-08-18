Всеукраїнська рада церков та релігійних організацій відреагувала на вимогу ватажка рашистів Владіміра Путіна гарантувати «безпеку для російських православних церков», озвученої під час переговорів зі США на Алясці. Там наголосили, що не можна допустити нав’язування таких умов.

Про це йдеться в заяві ради.

Так, там наголосили, що Україна ще з початку своєї державної незалежності відома у світі високими стандартами релігійної свободи, які зберігаються і шануються навіть в умовах воєнного стану.

У раді також нагадали, що в серпні 2024 року в Україні ухвалили закон «Про захист конституційного ладу у сфері діяльности релігійних організацій», який позбавив би юридичних переваг та змусив би скасувати реєстрацію організацій, пов’язаних із РФ.

«Загально відомо, що рф використовує релігію, зокрема російську православну церкву, як зброю для досягнення своїх неоімперських цілей у різних країнах. Фактично керівна структура РПЦ є державною російською структурою, повністю інтегрованою в систему кремлівської агресивної політики. Очевидно, що саме із цієї причини російський правитель захищає інтереси РПЦ на міжнародній арені», — підкреслили у заяві.

Тому Всеукраїнська рада церков висловила підтримку українській державі, а також наголосила, що не можна допустити, аби Україні нав’язували «асиметричні» зобов’язання щодо спеціального статусу російської мови, культури, російської православної церкви, участі або не участі в міжнародних організаціях тощо.

«Ми благословляємо зусилля, спрямовані на досягнення справжнього, справедливого і тривалого миру в Україні, базованого на повазі до принципів Статуту ООН та міжнародного права, і просимо Всевишнього про їхній успіх та про допомогу для тих, хто ці зусилля здійснює», — йдеться в заяві.

Нагадаємо, раніше New York Times із посиланням на джерела писало, що Глава рф володимир путін під час розмови з президентом США Дональдом Трампом висунув вимогу до України щодо статусу російської мови та церкви.

У матеріалі також ідеться про те, що путін запропонував припинення вогню на нинішніх лініях фронту та письмову обіцянку більше не нападати на Україну чи будь-яку європейську країну в обмін на решту Донеччини, яку зараз контролюють українські військові.