Полiтика

Трампу не потрібні поради від дурнів для завершення війни в Україні

Президент США Дональд Трамп заявив, що точно знає, як зупинити війну в Україні, і не потребує порад. Він нагадав, що за пів року залагодив шість воєн.

"Я залагодив шість воєн за шість місяців, одна з них могла закінчитися ядерною катастрофою, і все ж мені доводиться читати і слухати Wall Street Journal і багатьох інших, хто дійсно не має поняття, розповідаючи мені, що я роблю неправильно у питанні конфлікту Росія-Україна, яке насправді є війною "сонного Джо Байдена", а не моєю", - написав він у Truth Social.

Трамп наголосив, що його мета зупинити війну РФ в Україні, а не продовжити її.

"Я точно знаю, що роблю, і мені не потрібні поради людей, які працювали над усіма цими конфліктами багато років і ніколи не змогли зробити нічого, щоб зупинити їх. Ці люди "дурні", вони не мають здорового глузду, інтелекту та розуміння, і вони лише ускладнюють виправлення нинішньої катастрофи Росія/Україна", - зауважив американський лідер.

Свій пост він завершив словами "я впораюся - як завжди".

 Автор: Богдан Моримух

Теги:

війнаДональд Трампвійна в Україні
