На цьому тижні уряд може дозволити виїзд за кордон чоловікам до 22 років

До кінця тижня Кабінет міністрів України може ухвалити постанову, яка дозволить виїзд за кордон чоловікам до 22 років.

Про це у коментарі Суспільному сказала премʼєр-міністерка Юлія Свириденко.

Вона уточнила, що рішення ухвалюватиметься на рівні Кабміну і не потребує змін до законодавства. За її словами, напрацювання документа вже триває, і цього тижня уряд планує його фіналізувати.

"Це буде постанова Кабміну, яка нині напрацьовується. Це рішення, яке не потребує законодавчих змін, тому це буде на рівні Кабміну", — сказала вона, не уточнюючи деталей тексту документа.

12 серпня 2025 року президент Зеленський заявив, що уряд працюватиме над спрощенням можливости перетину кордону для українських чоловіків до 22 років разом з військовим командуванням.

19 липня стало відомо, що у Раді обговорюють можливість дозволити виїзд за межі України чоловікам віком від 18 до 24 років, повідомив голова парламенту Руслан Стефанчук. Це питання розглядають як на рівні окремих народних депутатів, так і в Комітеті ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого 2025 року діє заборона на виїзд з країни чоловіків призовного віку — від 18 до 60 років. Винятки стосуються окремих категорій, зокрема студентів іноземних вишів, волонтерів, водіїв, багатодітних батьків тощо.

уряд виїзд за кордон Юлія Свириденко
