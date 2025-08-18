﻿
Війна

Сирський назвав ім'я: Управлінням штурмових військ керуватиме Валентин Манько

Сирський назвав ім'я: Управлінням штурмових військ керуватиме Валентин Манько

Новим управлінням штурмових військ у складі Збройних сил України керуватиме Герой України полковник Валентин Манько, який раніше командував 33-м штурмовим полком.

Про це в інтерв’ю РБК-Україна заявив головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський.

Відповідаючи на запитання про приклади кар’єрного росту, які можуть мотивувати військових і залучати добровольців, Сирський відзначив саме Манька, який очолює штурмові війська та управління штурмовими підрозділами ЗСУ.

Нагадаймо, раніше Сирський визнав загрозливою ситуацію під Покровськом: ворог накопичив понад 110 тисяч вояків.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

ЗСУвійнаСирськийВалентин Манькоштурмові війська
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Діти зазнали тиску та переслідувань: з російської окупації повернули ще 12 українських дітей
Суспiльство 18.08.2025 20:10:15
Діти зазнали тиску та переслідувань: з російської окупації повернули ще 12 українських дітей
Читати
Українська ракета "Фламінго" летить на понад 3000 кілометрів
Війна 18.08.2025 19:49:13
Українська ракета "Фламінго" летить на понад 3000 кілометрів
Читати
Стало відомо, кого Зеленський візьме з собою на переговори з Трампом
Полiтика 18.08.2025 19:17:37
Стало відомо, кого Зеленський візьме з собою на переговори з Трампом
Читати

Популярнi статтi