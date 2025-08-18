Сирський назвав ім'я: Управлінням штурмових військ керуватиме Валентин Манько

Новим управлінням штурмових військ у складі Збройних сил України керуватиме Герой України полковник Валентин Манько, який раніше командував 33-м штурмовим полком.

Про це в інтерв’ю РБК-Україна заявив головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський.

Відповідаючи на запитання про приклади кар’єрного росту, які можуть мотивувати військових і залучати добровольців, Сирський відзначив саме Манька, який очолює штурмові війська та управління штурмовими підрозділами ЗСУ.

