Сирський визнав загрозливою ситуацію під Покровськом: ворог накопичив понад 110 тисяч вояків

Через наступ російської армії на флангах оборони Покровська на Донеччині ситуація навколо міста загрозлива. Війська РФ зосередили понад 110 тисяч особового складу із "найпотужніших угруповувань" на цій ділянці фронту.

Про це розповів Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський в інтерв'ю журналістці "ТСН" Наталії Нагорній.

За даними Генштабу ЗСУ, лише минулої доби російська армія 42 рази атакувала українські позиції на Покровській ділянці фронту.

"Ситуація там дійсно загрозлива. Взагалі, активні дії на Покровську ведуться більше року і, незважаючи на те, що там знаходяться найпотужніші угруповування російської армії, більше 110 тисяч особового складу, нам вдається тримати ситуацію", — заявив Сирський.

Війська РФ тиснуть на Покровськ понад рік — активний рух у напрямку міста окупанти почали після захоплення Авдіївки у лютому 2024 року. За словами Головнокомандувача, Сили оборони "роблять все", щоб втримати Покровськ.

"Так, ворог змінював тактику, кількість військ, застосовував бронетехніку, але ми тримаємо позиції. Так, там ситуація складна, дійсно складна, але ж ми вживаємо усіх заходів, аби утримувати місто під контролем. Ворог несе там шалені втрати, щоденно там найбільша кількість атак противника. Наші Збройні сили роблять все, щоб втримати Покровськ і Покровську агломерацію під нашим контролем", — розповів Олександр Сирський.