Війна

Росія вдруге атакувала нафтобазу SOCAR на Одещині: знищено всі резервуари

Російські окупанти завдали повторного удару по нафтобазі азербайджанської державної нафтової компанії SOCAR в Одеській області. Про це повідомляють азербайджанські ЗМІ, посилаючись на інформацію, опубліковану на сайті президента Азербайджану.

За даними джерел, внаслідок прямого влучання на об'єкті виникла масштабна пожежа. Повністю знищено всі резервуари, насосну станцію, операторські приміщення, вагову, технічні споруди та огорожу. Загальна місткість нафтобази становить понад 16 тисяч кубометрів палива.

Раніше президент Азербайджану Ільхам Алієв заявляв, що Росія цілеспрямовано атакує енергетичні об’єкти, які належать Азербайджану та розташовані на території України.

 Автор: Галина Роюк

