РФ цілеспрямовано б’є по енергетичних об’єктах Азербайджану в Україні, - Алієв

Президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що Росія цілеспрямовано атакує енергетичні об’єкти країни, що розташовані на території України. Про це йдеться у повідомленні, опублікованому на сайті президента Азербайджану.

Вдень 10 серпня президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим. Український лідер привітав колегу з досягнутими домовленостями з Вірменією, яким сприяв президент США Дональд Трамп.

Також Володимир Зеленський сповістив Ільхама Алієва про удари росіян по енергетичних об’єктах Азербайджану, що розташовані в Україні. Йдеться про нещодавню атаку окупантів на нафтобазу азербайджанської нафтової компанії SOCAR в Одеській області. За два дні до цього російські військові завдали удару по газорозподільній станції «Орлівка» біля румунського кордону, через яку транспортується азербайджанський газ в Україну. Президент Азербайджану заявив, що вважає ці атаки цілеспрямованими. Обидва лідери країн висловили впевненість, що російські провокаційні удари не зможуть завадити країнам зміцнювати енергетичну співпрацю.

«Під час телефонної розмови сторони засудили цілеспрямовані авіаудари Росії з нафтобази азербайджанської компанії SOCAR та інших об'єктів нашої країни на території України, а також газокомпресорною станцією, що транспортує азербайджанський газ в Україну, висловили впевненість, що це за жодних обставин не призведе до призупинення співпраці між Азербайджаном та Україною», – йдеться у повідомленні на сайті президента Азербайджану.

Раніше Ільхам Алієв на тлі ударів росіян по нафтобазі SOCAR в Одеській області та газокомпресорній станції підписав розпорядження про виділення $2 млн Міністерству енергетики з метою надання гуманітарної допомоги Україні.