Нафтове лобі Індії фінансує військову машину Путіна

Сполучені Штати посилили економічний тиск на Індію через її співпрацю з Росією у сфері постачання нафти. Про це повідомляє Financial Times.

За словами радника президента США, Пітера Наварро, Вашингтон запровадив 25-відсотковий «тариф національної безпеки» на індійські товари. Це рішення є відповіддю на значне збільшення імпорту російської нафти, яка, на думку американської сторони, фінансує війну Кремля.

«Індія купує російську нафту зі значною знижкою, переробляє її на паливо, а потім експортує по всьому світу. Це приносить прибуток енергетичним олігархам і наповнює військовий бюджет Кремля», — зазначив Наварро.

До повномасштабного вторгнення Росії в Україну частка російської нафти в індійському імпорті становила менше ніж 1%. Однак, за останніми даними, щоденні поставки перевищили 1,5 мільйона барелів, що становить понад третину від загального обсягу індійського імпорту нафти.

Ситуація загострюється також напругою між країнами, оскільки Індія закликає бойкотувати американські бренди у відповідь на підвищені мита, запроваджені ще адміністрацією Дональда Трампа.

Раніше стало відомо, що прем'єр Індії Моді шукає можливостей скакнути в обійми до свого друга Путіна.