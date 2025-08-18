﻿
Свiт

Нафтове лобі Індії фінансує військову машину Путіна

Нафтове лобі Індії фінансує військову машину Путіна

Сполучені Штати посилили економічний тиск на Індію через її співпрацю з Росією у сфері постачання нафти. Про це повідомляє Financial Times.

За словами радника президента США, Пітера Наварро, Вашингтон запровадив 25-відсотковий «тариф національної безпеки» на індійські товари. Це рішення є відповіддю на значне збільшення імпорту російської нафти, яка, на думку американської сторони, фінансує війну Кремля.

«Індія купує російську нафту зі значною знижкою, переробляє її на паливо, а потім експортує по всьому світу. Це приносить прибуток енергетичним олігархам і наповнює військовий бюджет Кремля», — зазначив Наварро.

До повномасштабного вторгнення Росії в Україну частка російської нафти в індійському імпорті становила менше ніж 1%. Однак, за останніми даними, щоденні поставки перевищили 1,5 мільйона барелів, що становить понад третину від загального обсягу індійського імпорту нафти.

Ситуація загострюється також напругою між країнами, оскільки Індія закликає бойкотувати американські бренди у відповідь на підвищені мита, запроваджені ще адміністрацією Дональда Трампа.

Раніше стало відомо, що прем'єр Індії Моді шукає можливостей скакнути в обійми до свого друга Путіна.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

нафтавійнаІндіяпутінавтократія в США
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Стало відомо, о котрій Зеленський зустрінеться з Трампом
Головне 18.08.2025 09:14:07
Стало відомо, о котрій Зеленський зустрінеться з Трампом
Читати
Чому США не хочуть вводити додаткові санкції проти РФ, пояснив Рубіо
Головне 18.08.2025 08:53:16
Чому США не хочуть вводити додаткові санкції проти РФ, пояснив Рубіо
Читати
Терор у Харкові: семеро загиблих і десятки поранених після удару дронами
Головне 18.08.2025 08:14:36
Терор у Харкові: семеро загиблих і десятки поранених після удару дронами
Читати

Популярнi статтi