Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто знову звинуватив Україну в "атаці" на нафтопровід. За його словами, це призвело до зупинки постачання нафти до країни. Про це Сійярто написав у Facebook.

У своєму дописі від 18 серпня він стверджує, що "Україна знову атакувала нафтопровід, що веде до Угорщини". Хоча він не назвав конкретний трубопровід, ймовірно, йдеться про "Дружбу" — ключовий канал для постачання російської нафти Urals, яка становить понад 50% імпорту Угорщини.

Сійярто назвав це "обурливим і неприйнятним нападом на нашу енергетичну безпеку". Він також послався на заступника міністра енергетики Росії Павла Сорокіна, який заявив, що російські фахівці вже працюють над відновленням пошкодженої трансформаторної станції, необхідної для роботи трубопроводу. Проте, як зазначив Сійярто, терміни відновлення постачання невідомі.

Це не перша подібна заява. Минулого тижня Сійярто вже звинувачував Україну в ударі по "важливій розподільчій станції" нафтопроводу "Дружба" в Брянській області Росії.

Угорський міністр вчергове повторив, що "Брюссель і Київ" намагаються втягнути Угорщину у війну, і що "все частіші напади України на нашу енергетичну безпеку" є частиною цих спроб. Він наголосив, що його країна прагне "залишатися осторонь" конфлікту.

Наприкінці свого допису Сійярто звернувся до українських політиків з нагадуванням, що "електроенергія з Угорщини відіграє ключову роль в енергопостачанні України". Та пригрозив припинити постачання електроенергії Україні.