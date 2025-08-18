﻿
Енергетика

Сійярто знову звинуватив Україну в атаці на нафтопровід

Сійярто знову звинуватив Україну в атаці на нафтопровід

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто знову звинуватив Україну в "атаці" на нафтопровід. За його словами, це призвело до зупинки постачання нафти до країни. Про це Сійярто написав у Facebook.

У своєму дописі від 18 серпня він стверджує, що "Україна знову атакувала нафтопровід, що веде до Угорщини". Хоча він не назвав конкретний трубопровід, ймовірно, йдеться про "Дружбу" — ключовий канал для постачання російської нафти Urals, яка становить понад 50% імпорту Угорщини.

Сійярто назвав це "обурливим і неприйнятним нападом на нашу енергетичну безпеку". Він також послався на заступника міністра енергетики Росії Павла Сорокіна, який заявив, що російські фахівці вже працюють над відновленням пошкодженої трансформаторної станції, необхідної для роботи трубопроводу. Проте, як зазначив Сійярто, терміни відновлення постачання невідомі.

Це не перша подібна заява. Минулого тижня Сійярто вже звинувачував Україну в ударі по "важливій розподільчій станції" нафтопроводу "Дружба" в Брянській області Росії.

Угорський міністр вчергове повторив, що "Брюссель і Київ" намагаються втягнути Угорщину у війну, і що "все частіші напади України на нашу енергетичну безпеку" є частиною цих спроб. Він наголосив, що його країна прагне "залишатися осторонь" конфлікту.

Наприкінці свого допису Сійярто звернувся до українських політиків з нагадуванням, що "електроенергія з Угорщини відіграє ключову роль в енергопостачанні України". Та  пригрозив припинити постачання електроенергії Україні.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

УгорщинанафтопровідПетер Сійяртонафтопровод "Дружба"
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

«Зеленський може майже миттєво покласти край війні», - Трамп
Головне 18.08.2025 07:49:51
«Зеленський може майже миттєво покласти край війні», - Трамп
Читати
Зеленський прибув до США: очікується вирішальна зустріч з Трампом
Головне 18.08.2025 07:13:20
Зеленський прибув до США: очікується вирішальна зустріч з Трампом
Читати
Погода 18 серпня: дощі з грозами та спека на півдні
Суспiльство 18.08.2025 06:56:05
Погода 18 серпня: дощі з грозами та спека на півдні
Читати

Популярнi статтi