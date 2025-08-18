﻿
Війна

Трагедія в Харкові: родина з двома дітьми загинула у власній квартирі

У Харкові внаслідок ранкового ворожого удару загинула сім’я з двома дітьми. Про це повідомив начальник Слідчого управління ГУНП у Харківській області Сергій Болвінов.

Вибух у квартирі на п’ятому поверсі забрав життя чоловіка, його дружини, 16-річного сина та півторарічної доньки. Також загинула бабуся, яка напередодні приїхала в гості. Її особу наразі мають підтвердити за допомогою ДНК.

Станом на зараз відомо про 5 загиблих та 34 постраждалих, пошуки людей під завалами тривають.Серед постраждалих — діти та підлітки: шестирічний хлопчик і 11-річна дівчинка перебувають у шоковому стані, 14-річна дівчина отримала вибухове поранення та вивих суглоба, її 10-річний сусід також травмований, ще один підліток поранений уламками скла.

Напередодні, 17 серпня, о 22:52 у Харкові пролунав вибух між багатоповерхівками, тоді постраждало 11 людей, пошкоджено 12 будинків.

Як повідомляло раніше ForUa, 18 серпня о 5:00, ворожі дрони «Шахед» влучили у багатоповерховий житловий будинок, спалахнула пожежа. Рятувальники знайшли тіла однорічної дитини та 16-річного хлопця.

 

 

 

 

 

 

 Автор: Тетяна Андрійко

Теги:

війна в Україніобстріли Харковазруйнований будинокзагибель сім’ї в Харковішахедна атака Харкова
