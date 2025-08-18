Терор у Харкові: семеро загиблих і десятки поранених після удару дронами

Сьогодні близько 05:00, російські війська атакували Харків дронами-камікадзе. У житловому кварталі ворожі «Герань-2» влучили у п’ятиповерховий будинок, спричинивши масштабні руйнування та пожежу.

За даними голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, у результаті удару загинули семеро людей, серед них — півторарічна дівчинка, тіло якої рятувальники дістали з-під завалів. Ще 17 людей отримали поранення, серед них шестеро дітей. Декількох постраждалих госпіталізували.

У квартирах на першому, третьому та п’ятому поверхах спалахнули пожежі на площі близько 900 м². Внаслідок вибухів зруйновані перекриття будинку, обвалилися частини стін. Загалом пошкоджено шість житлових будинків і 15 автомобілів.

Рятувальники ДСНС продовжують розбір завалів. Вдалося живими деблокувати молоду жінку та чоловіка, проте під уламками можуть залишатися ще люди. До робіт залучені підрозділи ДСНС, піротехнічні й кінологічні групи, а також психологи.

Крім того, у Харкові зафіксовано падіння ще двох ворожих дронів у ґрунт в Індустріальному районі.

Як повідомляло раніше ForUa, кількість жертв серед цивільного населення України внаслідок російських обстрілів від початку 2025 року сягнула найвищого рівня за аналогічні періоди протягом останніх трьох років.