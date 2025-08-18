Зустріч у Вашингтоні: Зеленський готовий до компромісу

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 18 серпня, відвідає Білий дім для однієї з найважливіших зустрічей свого президентства. Головна мета переговорів — закріпити гарантії безпеки для України та виробити стратегію завершення війни з Росією, повідомляє Financial Times.

За словами високопоставленого українського чиновника, близького до президента, Зеленський прагне встановити продуктивний процес мирного врегулювання, без примусу до неможливих кроків, таких як виведення українських військ із Донецької та Луганської областей. Президент готовий обговорювати прийнятний компроміс за поточною лінією фронту, який могли б підтримати українці.

Водночас видання зазначає, що жорстка позиція Зеленського може викликати невдоволення Дональда Трампа, що потенційно ставить під ризик військову та розвідувальну підтримку США.

Варто зазначити, що попередній візит Зеленського до Вашингтона супроводжувався скандалом. Тоді віцепрезидент США Джей Ді Венс публічно розкритикував українського лідера, а Трамп заявив, що саме він, а не Путін, «грає в азартні ігри з Третьою світовою війною». Після цього Білий дім тимчасово заморозив постачання зброї та розвідувальні дані Києву.

Цього разу Зеленський прибуде з підтримкою європейських лідерів, серед яких: Урсула фон дер Ляєн, Фрідріх Мерц, Кір Стармер, Еммануель Макрон та Генсек НАТО Марк Рютте. «Йдеться про формування єдиної стратегії колективного Заходу щодо завершення війни та стримування агресивної Росії в довгостроковій перспективі», — зазначив дипломат Костянтин Єлісєєв. За його словами, рішення, які ухвалять у Вашингтоні, визначать майбутнє Європи на десятиліття.

Американські чиновники повідомили, що під час саміту з Трампом на Алясці Путін погодився розглядати можливість надання Україні гарантій безпеки, схожих на статтю 5 НАТО. Спецпосланець Стів Віткофф зазначив: «Ми змогли домогтися поступки: США можуть запропонувати захист, схожий на натовський, і це одна з ключових причин, чому Україна прагне до альянсу».

Зеленський підкреслив, що гарантії мають бути практичними, діяти на суші, у повітрі та на морі, і обов’язково за участю Європи. Водночас президент підтвердив свою червону лінію: Україна не поступиться Росії жодним населеним пунктом, який залишається під її контролем.

Як повідомляло раніше ForUА, держсекретар США Марко Рубіо визнав, що поки що говорити про швидке досягнення миру не можна: «Ми визначили потенційні сфери для угоди, але залишаються серйозні розбіжності. Ми не стоїмо на порозі мирної угоди, але певний прогрес є».