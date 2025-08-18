﻿
Чому США не хочуть вводити додаткові санкції проти РФ, пояснив Рубіо

Адміністрація президента США Дональда Трампа готова посилити тиск на Росію у разі провалу переговорів про врегулювання війни проти України. Про це заявив держсекретар Марко Рубіо в інтерв’ю телеканалу ABC News.

Його запитали, чи змінив Трамп свою позицію після саміту з Володимиром Путіним на Алясці. «Я не думаю, що його думка змінилася. Якщо ці зусилля не дадуть результату, Росії доведеться зіткнутися з додатковими наслідками», — сказав Рубіо.

За словами держсекретаря, президент Трамп не скасував чинних обмежень проти Росії, і Кремль уже відчуває «болючі наслідки» економічного тиску США та Європи. Водночас Білий дім поки утримується від нових санкцій, аби не зірвати діалог. «Щойно ви запроваджуєте сильні додаткові санкції, розмови припиняються. І тоді війна просто продовжується», — пояснив Рубіо.

Він наголосив, що можливе подальше посилення санкцій фактично означатиме відхід від перспективи домовленостей із Росією.

Держсекретар визнав, що поки що говорити про швидке досягнення миру не можна: «Ми визначили потенційні сфери для угоди, але залишаються серйозні розбіжності. Ми не стоїмо на порозі мирної угоди, але певний прогрес є».

Як повідомляло раніше ForUa, сьогодні запланована зустріч Дональда Трампа з президентом України Володимиром Зеленським і європейськими лідерами.

 

 

 

 

 

 

 Автор: Тетяна Андрійко

Трампмирна угодавійна в УкраїніРубіосанкції СШАпосилення санкцій
