Російські війська не зможуть швидко окупувати залишки Донецької області силою, стверджують Аналітики Інституту вивчення війни (ISW). Захоплення решти території, за їхніми оцінками, може зайняти кілька років через тривалість попередніх кампаній, які тривають із 2014 року. «Росія може швидко захопити всю Донецьку область лише у випадку, якщо Україна погодиться з вимогою Путіна та виведе війська з решти території», — зазначають аналітики.

Прогнози російського диктатора про неминуче захоплення всієї області є хибними. Кампанія РФ із захоплення Донецької області триває понад десять років і досі залишається незавершеною. Аналітики нагадують, що Президент України Володимир Зеленський 17 серпня зазначив: «Росія намагалася і не змогла захопити всю Донецьку область протягом останніх 12 років бойових дій».

З початку повномасштабного вторгнення у 2022 році російські війська застрягли в кампаніях із захоплення кількох міст і селищ у Донецькій області. За оцінками ISW, завершення цих кампаній займе у РФ ще кілька років.

Аналітики також нагадують про невдалі та «дороговартісні» операції РФ у Куп’янську, Торецьку та Часовому Яру. «Російським військам знадобилося 26 місяців, щоб просунутися приблизно на 6,8 миль (приблизно 11 кілометрів) від західного Бахмута до західних околиць Часового Яру», — йдеться у матеріалі ISW.

Як повідомляло раніше ForUa, втрата контролю над Донецькою областю ставить під загрозу Харківську та Дніпропетровську області.