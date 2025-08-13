Втрата контролю над Донецькою областю ставить під загрозу дві області

Російська сторона наполягає на тому, щоб Україна віддала під контроль окупантів неокуповану поки що стратегічно важливу територію в Донецькій області. Така поступка, за даними американського Інституту вивчення війни, відкриє для РФ вигідні позиції для майбутнього наступу на Харківську та Дніпропетровську області.

За інформацією ISW, вимоги Росії передбачають від України відмову від критично важливої оборонної лінії без будь-яких взаємних поступок. Наразі точні умови цієї пропозиції залишаються невідомими, однак американські представники, зокрема спецпосланник США Стів Віткофф, озвучили кілька версій цих вимог.

Ця оборонна лінія — фортечний пояс — охоплює близько 50 кілометрів уздовж траси Н-20 (Костянтинівка — Слов’янськ) і включає міста Слов’янськ, Краматорськ, Дружківку, Олексієво-Дружківку та Костянтинівку. Україна понад 11 років зміцнювала оборонні споруди в цих районах.

Слов’янськ і Краматорськ є важливими логістичними центрами для оборони Донецької області, а південна частина пояса — Дружківка, Олексієво-Дружківка, Костянтинівка — після звільнення у 2014 році посилила українські позиції. Аналітики наголошують, що російські війська не змогли захопити Слов’янськ у 2022 році, а спроби охопити фортечний пояс з південного заходу продовжуються і можуть тривати роками.

У разі втрати цієї території Україна буде змушена терміново будувати нові оборонні лінії уздовж кордонів Харківської і Дніпропетровської областей — територій, які є менш придатними для оборони через відкриті простори та відсутність природних перешкод (річки Оскіл і Сіверський Донець розташовані занадто далеко на схід).

Також припинення вогню на лінії кордону Донецької області вимагатиме значних інвестицій в інфраструктуру для моніторингових місій, що забезпечуватиме дотримання домовленостей.

Поступка територій у Донецькій області дасть російським військам вигідніші відправні позиції для наступу на сусідні Харківську та Дніпропетровську області. Зокрема, захоплення Лимана у Донецькій області сприятиме атакам на українські позиції у Харківській області на східному березі річки Оскіл. Росіяни можуть спробувати відновити спроби наступу 2022 року, використовуючи Слов’янськ і трасу E-40 Харків — Новошахтинськ для атак на Ізюм.

На південному заході від Покровська російські війська мають обмежені позиції, проте якщо Україна відступить з решти територій Донецької області, ворог зможе уникнути боїв за Покровськ.

Також окупанти уникнуть необхідності прориватися через найзахіднішу оборонну лінію в Добропіллі, Білозерському, Новодонецькому та Олександрівці, що значно полегшить їх просування в напрямку Дніпропетровської області.

Як повідомляло раніше ForUa, найближчим часом може вирішитися доля 29% підконтрольної Україні частини Донецької області. Ситуація на фронті північніше Покровська залишається критичною, а глибина прориву сягає вже 18 км.