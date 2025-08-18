Медики з'ясували, що COVID зістарює організм на 5 років - дослідження

Згідно з дослідженням, опублікованим у European Heart Journal, інфекція COVID-19, особливо у жінок, може призвести до прискореного старіння кровоносних судин. За словами вчених, цей ефект еквівалентний старінню приблизно на п’ять років і підвищує ризик серцево-судинних захворювань, зокрема інсульту та інфаркту.

COVID-19 прискорює старіння судин: нові дані

Кровоносні судини природно стають менш еластичними з віком, але нове дослідження показує, що COVID-19 може значно прискорити цей процес. Дослідники з Паризького університету Сіте, Франція, на чолі з професоркою Розою Марією Бруно, з’ясували, що ефект від інфекції більш виражений у жінок і у людей, які страждають на тривалий COVID.

У дослідженні взяли участь 2390 осіб з 16 країн світу. Учасників поділили на групи залежно від того, чи переносили вони COVID-19, а якщо так, то в якій формі — легкій, середній (госпіталізація до звичайного відділення) чи важкій (госпіталізація до відділення інтенсивної терапії).

Як вимірювали старіння судин?

Для оцінки стану судин науковці використовували спеціальний пристрій, який вимірював швидкість поширення пульсової хвилі (ШПХ) між сонною артерією на шиї та стегновою артерією в нозі. Чим вища ШПХ, тим жорсткіші судини та вищий їхній «біологічний вік». Вимірювання проводили двічі: через 6 і 12 місяців після інфікування.

Результати показали, що всі три групи пацієнтів, які перехворіли на COVID-19, мали жорсткіші артерії, ніж ті, хто не хворів. Це стосується навіть людей, які перенесли хворобу в легкій формі.

«Середнє збільшення ШПХ у жінок, які перехворіли на легкий COVID-19, становило 0,55 м/с, що є клінічно значущим показником, еквівалентним старінню приблизно на п’ять років», — зазначає професорка Бруно. Вона додає, що таке старіння судин підвищує ризик серцево-судинних захворювань приблизно на 3% у 60-річної жінки.

Чому жінки в групі ризику?

Науковці припускають, що відмінності між жінками та чоловіками можуть бути пов’язані з особливостями імунної системи. Жінки, як правило, мають швидшу та сильнішу імунну відповідь, яка ефективно захищає від інфекції. Однак, за словами професорки Бруно, ця ж реакція може спричинити більше пошкодження судин після первинного зараження.

Цікаво, що у людей, вакцинованих проти COVID-19, судини, як правило, були менш жорсткими. Довгострокові спостереження також показали, що прискорене старіння судин з часом може стабілізуватися або дещо покращитися.

Професорка Бруно наголошує, що прискорене старіння судин можна контролювати за допомогою доступних методів, зокрема зміни способу життя, прийому ліків для зниження артеріального тиску та рівня холестерину.

Це дослідження, як зазначають автори супровідної редакційної статті, підтверджує, що COVID-19 має довгострокові наслідки для серцево-судинної системи. Вчені продовжуватимуть спостереження, щоб з’ясувати, чи призведе виявлене прискорене старіння судин до зростання кількості інфарктів та інсультів у майбутньому.

Якщо у вас є запитання про довгострокові наслідки COVID-19 або стан ваших судин, не соромтеся звертатися до лікаря.

