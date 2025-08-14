Вчені назвали популярний продукт, який руйнує організм і краде молодість

Тривалість життя та здоров'я значною мірою залежать від способу життя, і харчування відіграє в цьому ключову роль. Хоча багато хто знає про шкоду надмірного вживання цукру для фігури та мікрофлори кишківника, нове дослідження вказує на ще серйозніший наслідок — прискорене старіння організму, інформує ForUА.

Нещодавнє дослідження, проведене фахівцями з Університету Тафтса, виявило, що дієта з високим вмістом цукру сприяє накопиченню в організмі токсинів, які є каталізатором для розвитку вікових захворювань. Зокрема, йдеться про підвищений ризик:

серцево-судинних захворювань;

діабету;

вікової дегенерації жовтої плями — однієї з найпоширеніших причин необоротної втрати зору у людей похилого віку.

Крім того, цукор підриває природну здатність організму виводити ці токсини, завдаючи подвійного удару по здоров'ю.

Вчені зазначають, що це не привід повністю відмовлятися від солодкого. Вони не рекомендують замінювати цукор жирами, а радять дотримуватися помірного та збалансованого харчування, багатого на фрукти та овочі. Якщо ви відчуваєте бажання з'їсти щось солодке, головне — знати міру.

Раніше ми писали, як їсти солодке і не набирати вагу: поради дієтологів.