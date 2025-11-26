Коли мозок дорослішає: вчені назвали справжній вік зрілості

Вік, у якому мозок переходить у стан справжньої дорослості, довго залишався предметом припущнь. Нове масштабне дослідження змальовує більш чітку картину, згідно з якою мозок входить у найстабільнішу фазу функціонування приблизно у 32 роки.

Науковці проаналізували майже чотири тисячі МРТ-сканів людей віком від одного до дев’яноста років і дійшли висновку, що мозок змінюється не поступово, а проходить через п’ять великих епох розвитку. Кожна з них має свої правила та темп. Точка, у якій нейронні мережі перебудовуються на найстабільнішу та найтривалішу траєкторію функціонування, припадає на 32 роки.

Дослідження виявило чотири поворотні моменти, що відокремлюють епохи мозку:

Дев'ять років: Дитяча фаза поступається місцем підлітковій. У цей період мозок, як архітектор, упорядковує структури, відсіює зайве, а зв’язки, що залишаються, формують ефективнішу систему.

До 30 років: Триває підліткова епоха. Біла речовина продовжує зростати, канали комунікації між ділянками мозку стають швидшими та точнішими, що забезпечує стрімкий розвиток когнітивних навичок.

Близько 32 років: Відбувається найрізкіший злам траєкторії. Нейронні зв’язки досягають стабільності, яка зберігається протягом десятиліть. Дорослий мозок стає більш компартменталізованим, з чіткішим розмежуванням функцій окремих ділянок.

Після 66 років: Починається раннє старіння мозку. Зв’язки поступово слабшають, відображаючи природне зниження інтеграції нейронних мереж.

Приблизно 83 роки: Останній великий перехід, коли організація мозку змінюється і переходить у фазу пізнього старіння.

Розуміння того, що розвиток мозку складається з кількох різких поворотів, має практичну цінність. Воно допомагає точніше визначати періоди особливої вразливості та періоди потенціалу. Дослідження нагадує, що наше уявлення про дорослість у соціальному сенсі не збігається з тим, як її визначає біологія. Мозок входить у свою найстабільнішу форму, коли вже накопичені досвід, навички та емоційна зрілість.