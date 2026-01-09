Марко Рубіо та Марк Рютте обговорили мирний план для України

Державний секретар США Марко Рубіо провів телефонні переговори з генсеком НАТО Марком Рютте, під час яких сторони скоординували кроки щодо американських мирних ініціатив для припинення війни в Україні. Ключовою темою розмови стала підготовка переговорного процесу та забезпечення довготривалої безпеки в Європі, зокрема в контексті результатів нещодавнього саміту в Парижі.

Про це повідомило офіційне представництво Держдепартаменту США.

Під час розмови, що відбулася у п’ятницю, 9 січня 2026 року, Рубіо та Рютте детально зупинилися на поточних зусиллях Вашингтона, спрямованих на досягнення врегулювання конфлікту між Росією та Україною через переговори.

Держсекретар поінформував очільника Альянсу про прогрес у підготовці двостороннього безпекового документа між Києвом та командою Дональда Трампа, який має стати фундаментом для майбутніх гарантій. Важливим аспектом діалогу стало обговорення ролі НАТО в імовірній системі стримування агресора після припинення активних бойових дій.

Окремим пунктом переговорів стало питання безпеки в Арктичному регіоні, що набуває стратегічного значення для всіх членів Альянсу на тлі зростання активності Росії та Китаю на Півночі. Сторони погодилися, що стабільність у високих широтах безпосередньо пов’язана із загальною євроатлантичною безпекою.

Марк Рютте підкреслив, що НАТО підтримує зусилля США щодо пошуку справедливого миру, який би поважав суверенітет України та включав «зв’язуючі зобов’язання» союзників на випадок повторної агресії.

Ці переговори відбулися на фоні інтенсивної дипломатичної активності в Парижі, де 6 січня за участю президента Володимира Зеленського пройшла зустріч «коаліції рішучих».

За підсумками того саміту український лідер заявив, що архітектура безпекових гарантій фактично сформована і включає конкретні відповіді щодо розгортання стримувального контингенту та військової підтримки на морі, суші та в небі. Зеленський також зауважив, що фінальний документ про гарантії безпеки з боку США вже майже готовий до погодження безпосередньо з президентом Дональдом Трампом.

Американська команда, до якої входять Джаред Кушнер та Стів Віткофф, продовжує консультації з українськими колегами для узгодження технічних деталей майбутньої угоди.

Водночас у Брюсселі та Вашингтоні наголошують, що будь-яке переговорне врегулювання має базуватися на міцних позиціях України, що підкріплені реальними оборонними можливостями. Обговорення між Рубіо та Рютте стало важливим етапом у синхронізації дій США та НАТО перед початком імовірного раунду прямих або за посередництва третіх сторін переговорів із Кремлем.