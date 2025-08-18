Зеленський прибув до США: очікується вирішальна зустріч з Трампом

Президент України Володимир Зеленський прибув із візитом до США, де планує провести переговори з американським президентом Дональдом Трампом, повідомляється у Telegram-канал глави держави.

Зеленський наголосив, що головною метою поїздки є досягнення тривалого миру та примушення Росії зупинити агресію. «Ми всі однаково хочемо швидко та надійно закінчити цю війну. Але мир має бути справжнім і тривалим», — зазначив президент.

Він такожж підкреслив, що Україна не може повторити попередні помилки: «Не так, як роки тому, коли Україну змусили віддати Крим і частину Донбасу, а Путін використав це як плацдарм для нового нападу.Чи коли Україні дали нібито безпекові гарантії у 1994 році, але вони не спрацювали». Він додав, що у 2014 році Крим не можна було віддавати, так само як після 2022 року українці не здали Київ, Одесу чи Харків.

За словами Зеленського, Сили оборони мають успіхи в Донецькій та Сумській областях. Він висловив упевненість, що Україна здатна захистити себе й гарантувати безпеку за підтримки партнерів.

«Наш народ завжди буде вдячний президенту Трампу, усім в Америці та кожному партнеру за підтримку і неоціненну допомогу», — підкреслив він.

Президент наголосив, що саме міжнародна єдність може змусити Росію закінчити війну: «Росія повинна завершити цю війну, яку сама ж і почала. Я сподіваюся, що наша спільна сила з Америкою та європейськими друзями примусить її до справжнього миру».

Як повідомляло раніше ForUa, 17 серпня у Брюсселі відбулася зустріч представників країн «Коаліції рішучих», після якої Зеленський разом із європейськими лідерами вирушив до США.