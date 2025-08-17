﻿
Тиск треба чинити на агресора, а не на жертву, - "Коаліція охочих"

Завершилася нарада європейських союзників України — «коаліції охочих» — з українським президентом Володимиром Зеленським напередодні зустрічі з президентом США, інформує CNN

Президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що серед країн коаліції «існує твердий консенсус щодо необхідності продовження підтримки України». А міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський під час наради сказав, що «для настання миру тиск має чинитися на агресора, а не на жертву».

Загалом, за даними Радіо Свобода, зустріч тривала близько 2,5 години. Видання цитує речницю президентки Єврокомісії, яка розповіла, що обговорення стосувалися питань завершення війни, продовження тиску на росії через санкції, «принципу, що саме Україна ухвалює рішення щодо своєї території», а також надійних гарантій безпеки.

Зустріч прокоментував і прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала. За його словами, на нараді, зокрема, узгодили, що «чіткі гарантії безпеки для України з боку Сполучених Штатів та Європи будуть абсолютно необхідними для подальших переговорів» із росією.

Президент України Володимир Зеленський каже, що всі члени коаліції «погоджуються, що кордони держав не мають змінюватись силою» і що «ключові питання мають вирішуватись за участю України у тристоронньому форматі: Україна, США, російський керівник».

«Це історичне рішення, що Сполучені Штати готові взяти участь у гарантіях безпеки для України. Гарантії безпеки за результатами нашої спільної роботи мають бути дійсно дуже практичними й давати захист на землі, у небі та на морі, а також мають розроблятись за участю Європи», — написав він.

Дональд ТрампЗеленський
Популярнi статтi