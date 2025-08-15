﻿
Полiтика

Трамп заявив, що хоче досягти негайного припинення вогню на саміті в Анкориджі

Президент США Дональд Трамп заявив, що хотів би досягти під час зустрічі з російським очільником Путіним негайного припинення вогню в Україні, однак він не впевнений, що це станеться.

Про це він сказав журналістам у п’ятницю на борту президентського літака дорогою до Аляски, передає Укрінформу.

«Я хочу бачити швидке припинення вогню. Я не знаю, чи це буде досягнуто сьогодні, але я не буду задоволеним, якщо сьогодні цього не станеться», - зазначив президент США. 

Він додав, що ця його позиція ніяк не пов’язана з контекстом його розмов із європейськими лідерами: «Європа не каже мені, що робити, але вона, очевидно, буде залучена до цього процесу, як і Зеленський».

Трамп також зауважив, що хоче припинити вбивства попри те, що всі кажуть про неможливість досягнення цієї мети на зустрічі в п’ятницю.

Як повідомляв ForUA, президент України Володимир Зеленський звернув увагу в п’ятницю, що росіяни продовжують завдавати ударів по українській території та вбивати людей у день перемовин зі Сполученими Штатами.

 

 Автор: Сергій Ваха

