Макрон планує зустрітись із Зеленським після переговорів Трампа і Путіна на Алясці

Президент Франції Еммануель Макрон планує зустрітися з очільником України Володимиром Зеленським після саміту на Трампа і Путіна на Алясці. Про це повідомляє BFM TV.

Як пише видання, Еммануель Макрон напередодні саміту Трампа і Путіна говорив із Володимиром Зеленським. У Єлисейському палаці заявили, що лідери України та Франції постійно підтримують тісний контакт.

Макрон і Зеленський домовилися про зустріч після завершення переговорів на Алясці, які відбудуться в п’ятницю, 15 серпня. Дату та місце зустрічі офіційно ще не повідомили.

ForUA нагадує, у п’ятницю, 15 серпня, на Алясці зустрінуться президент США Дональд Трамп і російський диктатор Володимир Путін.

Під час саміту на Алясці Трамп та Путін мають намір обговорити способи завершення війни в  Україні та можливу мирну угоду.

Перед початком зустрічі Путін і Трамп коротко звернуться до присутніх, а за її підсумками проведуть спільну пресконференцію.

Інформацію про склад делегації РФ на зустрічі Путіна і Трампа та програму візиту оприлюднив помічник глави Кремля Юрій Ушаков, який також є у переговорній групі Росії в діалозі зі США щодо війни в Україні.

