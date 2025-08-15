﻿
Полiтика

Трамп пригрозив Росії "серйозними наслідками" в тому разі, якщо вона не буде зацікавлена в мирі

Президент США Дональд Трамп запевнив, що Україна сама вирішуватиме, чи погоджуватися на будь-які територіальні поступки Росії.

Про це він сказав на борту свого літака Air Force One дорогою на Аляску, де відбудеться його зустріч із російським лідером Владіміром Путіним, цитує Sky News.

Трамп вважає, що із зустрічі на Алясці «щось вийде», водночас він пригрозив Росії «серйозними наслідками» в тому разі, якщо вона не буде зацікавлена в мирі.

«Економічно — так, це буде дуже серйозно. Я роблю це не для свого здоров’я. Я хотів би зосередитися на нашій країні, але я роблю це, щоб урятувати багато життів. Так, дуже серйозно», — каже Трамп.

Американський президент також прокоментував російські атаки по Україні, які тривають. За його словами, Путін вважає, що вони «дають йому сили», але, на думку Трампа, «це йому шкодить». Він пообіцяв поговорити про це з очільником Кремля.

Питання територій теж будуть обговорювати на Алясці, каже Трамп. Але остаточне рішення щодо цього ухвалюватиме Україна: «Я думаю, що вони ухвалять правильне рішення».

Він також підтвердив, що вважає можливим надання Україні гарантій безпеки, але не за допомогою НАТО: «Можливо, разом із Європою та іншими країнами. Не у формі НАТО».

На думку Трампа, метою росії на переговорах буде отримання «шматка» економіки та бізнесу США.

«Я помітив, що він привозить багато бізнесменів із росії, і це добре, мені це подобається, тому що вони хочуть займатися бізнесом, але ми не ведемо бізнес, доки не врегулюємо війну», — наголосив він.

Нагадаємо, перед самітом Трампа і Путіна джерела повідомили про попередні компроміси.

 Автор: Богдан Моримух

