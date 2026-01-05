Швейцарія заморозила активи Ніколаса Мадуро та його оточення

Швейцарія ухвалила рішення про негайне заморожування всіх активів усунутого лідера Венесуели Ніколаса Мадуро та осіб з його оточення, які перебувають на території країни. Про це йдеться в повідомленні на сайті Федеральної ради Швейцарії.

Рішення було ухвалене 5 січня 2026 року. У швейцарському уряді пояснили, що таким чином прагнуть запобігти можливому виведенню коштів за кордон. При цьому наголошується, що заморожування активів не поширюється на членів чинного уряду Венесуели.

Федеральна рада зазначила, що у разі якщо майбутні судові розгляди доведуть незаконне походження цих коштів, Швейцарія докладатиме зусиль, аби вони були використані на користь народу Венесуели. Заморожування активів є додатковим заходом до санкцій проти Венесуели, які діють із 2018 року.

У швейцарському уряді підкреслили, що нинішня ситуація залишається нестабільною і в найближчі дні та тижні можливі різні сценарії розвитку подій. Швейцарія заявила, що уважно стежить за подіями у Венесуелі, закликає до деескалації, стриманості та дотримання міжнародного права, зокрема принципів заборони застосування сили й поваги до територіальної цілісності. Також Берн знову запропонував свої посередницькі послуги для мирного врегулювання кризи.

У ніч проти 3 січня американські військові завдали ударів по військових об’єктах у столиці Венесуели Каракасі та затримали Ніколаса Мадуро і його дружину Силію Флорес. Влада США не визнає Мадуро легітимним президентом Венесуели та звинувачує його і Флорес у змові з метою «наркотероризму», контрабанді кокаїну, а також зберіганні зброї і вибухових пристроїв для можливого використання проти США.

Увечері 3 січня Мадуро і Флорес були доставлені до центру тримання під вартою в Брукліні. 5 січня вони мають уперше постати перед федеральним судом у Нью-Йорку, де їм офіційно оголосять висунуті звинувачення.

Нагадаємо, що після початку повномасштабної війни 2022 року влада Швейцарії запровадила санкції, що включали блокування активів російських фізичних і юридичних осіб, пов’язаних із Кремлем, а також резервів та активів Центрального банку Росії. Станом на березень 2025 року загальна вартість заморожених російських активів у Швейцарії становила близько 7,4 мільярда швейцарських франків (понад $8,3 млрд). Це включало фінансові кошти, нерухомість, автомобілі, витвори мистецтва й інше майно, що належить особам і компаніям під санкціями.