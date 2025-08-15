Час завершувати війну, і відповідні кроки мають бути зроблені Росією, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський висловив сподівання, що зустріч президента США Дональда Трампа з тоталітарним лідером Владіміром Путіним відкриє можливість до справедливого миру. Водночас він наголосив, що українська армія «за будь-яких обставин буде готовою».

Про це він написав у соціальних мережах за підсумками проведення Ставки.

Керівник держави зазначив, що очікує доповіді розвідки про актуальні наміри російської сторони та її підготовку до зустрічі на Алясці 15 серпня.

«Дійсно високі ставки. Головне, щоб ця зустріч відкрила можливість реального шляху до чесного миру та сутнісної розмови лідерів у тристоронньому форматі: Україна, Сполучені Штати, російська сторона», — написав Зеленський.

Він додав: «Час завершувати війну, і відповідні кроки мають бути зроблені Росією. Сподіваємось на Америку».

Також Зеленський розповів, що під час Ставки розглянули питання про розвиток системи контрактів у Силах оборони та про фінансування Сил оборони і безпеки України у 2025–2026 роках.

«За будь-яких обставин наша армія буде готовою ефективно й швидко відповідати на загрози українській державності. Пріоритет — розвиток саме контрактної армії», — наголосив глава держави.

Нагадаємо, Трамп розглядає зустріч із Путіним як "пробну" й не має наперед визначених очікувань.