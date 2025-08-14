﻿
Трамп розглядає зустріч із Путіним як "пробну" й не має наперед визначених очікувань

Президент США Дональд Трамп напередодні переговорів із російським диктатором Володимиром Путіним заявив, що очікує підготовки "другого раунду" зустрічей для укладання угоди. Він також заявив, що розглядає зустріч як “пробну” й не має наперед визначених очікувань, пише CNN.

"Ми збираємося це зупинити. Я успадкував це від Джо Байдена, але ми збираємося це зупинити", - сказав Трамп

За його словами, Кремль налаштований на домовленості, і цьому, ймовірно, сприяла загроза нових санкцій. Американський президент додав, що після зустрічі з Путіним він планує зателефонувати президенту України Володимиру Зеленському та європейським лідерам - але лише у разі позитивних підсумків.

Трамп також повідомив, що друга зустріч, можливо у тристоронньому форматі, буде "дуже важливою" і може передбачати домовленості з обміну та поступок щодо кордонів і територій. При цьому він оцінив ймовірність успіху таких переговорів у 75%.

Як писав ForUA раніше, сенатор-республіканець Ліндсі Грем розкрив позицію очільника Білого дому щодо Росії, підкресливши, що американський лідер готовий діяти, якщо війна в Україні не припиниться.

 Автор: Сергій Ваха

