Президент США Дональд Трамп напередодні переговорів із російським диктатором Володимиром Путіним заявив, що очікує підготовки "другого раунду" зустрічей для укладання угоди. Він також заявив, що розглядає зустріч як “пробну” й не має наперед визначених очікувань, пише CNN.

"Ми збираємося це зупинити. Я успадкував це від Джо Байдена, але ми збираємося це зупинити", - сказав Трамп

За його словами, Кремль налаштований на домовленості, і цьому, ймовірно, сприяла загроза нових санкцій. Американський президент додав, що після зустрічі з Путіним він планує зателефонувати президенту України Володимиру Зеленському та європейським лідерам - але лише у разі позитивних підсумків.

Трамп також повідомив, що друга зустріч, можливо у тристоронньому форматі, буде "дуже важливою" і може передбачати домовленості з обміну та поступок щодо кордонів і територій. При цьому він оцінив ймовірність успіху таких переговорів у 75%.

