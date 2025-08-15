﻿
Війна

Сили оборони завдали удару по важливих об’єктах російського агресора

В ніч на 15 серпня підрозділи Сил спеціальних операцій ЗСУ, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, здійснили вогневе ураження низки важливих об’єктів російського агресора.

Уражено Сизранський нафтопереробний завод у Самарській області РФ, який є одним з найбільших у системі "Роснєфті". Виробляє широкий спектр пального, серед іншого - авіаційний гас. Бере участь у забезпеченні збройних сил РФ, повідомляє Генштаб ЗСУ.

Ціль уражено, зафіксовано пожежу і вибухи.

Було здійснено вогневе ураження пункту управління 132 окремої мотострілецької бригади 51 армії збройних сил РФ у місті Єнакієве, що на тимчасово окупованій території Донецької області.

Ціль уражено. Результати ураження уточнюються.

Нагадаємо, КНДР відправить нові групи військових до РФ.

 Автор: Галина Роюк

