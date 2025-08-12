КНДР відправить нові групи військових до РФ, – ГУР

Військову підтримку Росії продовжує надавати Північна Корея, зокрема – близько 11 тис. військових із КНДР і надалі знаходяться у Росії, очікується прибуття нових груп.

В інтервʼю "Суспільному" заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький розповів, що Північна Корея продовжує допомагати у війні проти України.

– Вони продовжують перебувати в Курській області, взагалі – в європейській частині Росії. На полігонах, де створені ці чотири бригади, вони так і залишаються.

Це близько 11 тисяч військовослужбовців. І чітко визначено, що їхня основна зона відповідальності – це Курська і Бєлгородська області. Це ми бачили і по бойовому застосуванню, і по їхній присутності саме в цьому регіоні, – сказав він.

Скібіцький заявив, що між РФ та КНДР є домовленість про направлення ще 6 тис. північнокорейських військовослужбовців. Вони будуть проводити роботи з розмінування, інженерні роботи, займатися відновленням інфраструктури тощо.

– Ми очікуємо на прибуття першої партії, близько 1200 військовослужбовців збройних сил Північної Кореї, саме в Курську область, – додав він.

Як зауважив Скібіцький, головний результат для Північної Кореї від такої співпраці – це досвід сучасних бойових дій.

– Це сучасна війна, сучасний конфлікт. І крім Росії та України, зараз сюди додається Північна Корея. Для регіону – Японія, Південна Корея, навіть Китай, інші країни, Північна Корея зараз – це одна з найбільш обізнаних країн щодо сучасного воєнного конфлікту. Зокрема – щодо застосування FPV-дронів, інших дронів, поєднання їх із артилерійськими системами, ведення розвідки, тактики застосування підрозділів в штурмових діях і таке інше, – наголосив він.

Скібіцький додав, що це дуже суттєвий досвід для Північної Кореї.