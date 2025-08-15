Прорив ЗСУ: Сили оборони зміцнили позиції на Лиманському напрямку

Збройні сили України здійснили успішний наступ на Лиманському напрямку, повідомляє Інститут вивчення війни (ISW). За геолокаційними відеозаписами, оприлюдненими 14 серпня, українські підрозділи зайняли нові позиції. Водночас російські джерела заявляють про власне просування, проте підтвердження цих заяв у ISW немає.

«Російські війська просунулися на північ від Середнього та на 500 метрів у межах Шандриголового (обидва на північний захід від Лимана)», – йдеться у звіті, але ці дані залишаються непідтвердженими.

Противник проводить серію атак з кількох сторін, намагаючись відновити втрачені позиції та стримати український рух уперед. Речник української бригади на Лиманському напрямку повідомив про значне накопичення сил ворога та постійне поповнення резервів.

За його словами, російські підрозділи мають лише місяць навчання та атакують українські позиції невеликими групами по 2–4 піхотинці. При цьому зона ураження російських дронів у районі Лимана має глибину 15–20 км.

У вечірньому зведенні Генштаб ЗСУ повідомив, що на Лиманському напрямку українські захисники відбили 14 атак противника у районах населених пунктів Рідкодуб, Греківка, Мирне, Шандриголове, Колодязі та Карпівка.

Як повідомляло раніше ForUa, війська РФ мали просування на території Запорізької, Донецької та Дніпропетровської областей, яке може дозволити російським військам поліпшити позиції для подальшого наступу та створити загрозу логістичним шляхам ЗСУ.