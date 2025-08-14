﻿
Війна

Окупанти просунулися на території трьох областей

Війська РФ мають просування на території Запорізької, Донецької та Дніпропетровської областей. Про це повідомляють аналітики проєкту DeepState, які регулярно відстежують ситуацію на фронті за допомогою супутникових знімків, геолокації відео та даних з відкритих джерел.

Згідно з оновленою мапою бойових дій, за останні дні російським військам вдалося просунутися у кількох напрямках:

- поблизу Малинівки — село Малинівської сільської громади Пологівського району Запорізької області, де тривають інтенсивні бої;

- Полтавки — населений пункт Іллінівської сільської громади Краматорського району Донецької області;

- Січневого — село в Синельниківському районі Дніпропетровської області, куди ворог намагається прорватися зі сходу;

- Майського — село Костянтинівської міської громади Краматорського району Донецької області.

Експерти зазначають, що ці населені пункти мають важливе тактичне значення, оскільки контроль над ними дозволяє російським військам поліпшити позиції для подальшого наступу та створити загрозу логістичним шляхам ЗСУ.

Водночас на окремих ділянках фронту українські оборонці проводять контратаки та намагаються стабілізувати ситуацію. Проте у DeepState наголошують, що росіяни використовують тактику «повзучого наступу», захоплюючи невеликі території, але поступово створюючи тиск на оборону.

Офіційних коментарів від Генерального штабу ЗСУ щодо цих змін лінії фронту поки що не надходило.

Як повідомляло раніше ForUa, найближчим часом може вирішитися доля 29% підконтрольної Україні частини Донецької області. Ситуація на фронті північніше Покровська залишається критичною, а глибина прориву сягає вже 18 км.

 

 

 

 

Популярнi статтi