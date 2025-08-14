Примусова евакуація: Із Дружківки відправили родини з дітьми

У місті Дружківка та кількох селах Андріївської громади на Донеччині розпочали примусову евакуацію родин з дітьми. Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
Таке рішення було ухвалене на засіданні регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій. Загалом, за даними Філашкіна, у цих населених пунктах перебуває близько 1879 дітей.
Посадовець наголосив, що ситуація в регіоні залишається вкрай небезпечною: щодня російські війська здійснюють близько 3000 обстрілів.
За минулу добу внаслідок російських атак:
- У Покровську та Родинському загинули по одній людині.
- У Костянтинівці одна людина загинула та двоє отримали поранення, пошкоджено п’ять приватних будинків.
- У Добропіллі поранено одну людину, пошкоджено адмінбудівлю, приватний будинок та інфраструктуру.
- У Лимані пошкоджено сім будинків, чотири гаражі та господарчу споруду.