Суспiльство

Примусова евакуація: Із Дружківки відправили родини з дітьми

У місті Дружківка та кількох селах Андріївської громади на Донеччині розпочали примусову евакуацію родин з дітьми. Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Таке рішення було ухвалене на засіданні регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій. Загалом, за даними Філашкіна, у цих населених пунктах перебуває близько 1879 дітей.

Посадовець наголосив, що ситуація в регіоні залишається вкрай небезпечною: щодня російські війська здійснюють близько 3000 обстрілів.

За минулу добу внаслідок російських атак:

  • У Покровську та Родинському загинули по одній людині.
  • У Костянтинівці одна людина загинула та двоє отримали поранення, пошкоджено п’ять приватних будинків.
  • У Добропіллі поранено одну людину, пошкоджено адмінбудівлю, приватний будинок та інфраструктуру.
  • У Лимані пошкоджено сім будинків, чотири гаражі та господарчу споруду.
 Автор: Сергій Ваха

Теги:

Донеччинавійна в Україніагресія рфевакуація людей
