ЗСУ завдали удару по Волгоградському НПЗ, який забезпечує пальним армію РФ

У ніч на 14 серпня українські захисники завдали удару по Волгоградському нафтопереробному заводу в Росії, який постачає пальне для окупаційних військ. За інформацією Генерального штабу ЗСУ, атаку здійснили підрозділи Сил безпілотних систем та Головного управління розвідки у співпраці з іншими складовими Сил оборони.

Деталі атаки

Ударні безпілотники влучили в об'єкт ТОВ «Лукойл-Волгограднєфтєпєрєработка», що спричинило потужні пожежі на заводі. За даними Генштабу, наслідки вогневого ураження наразі уточнюються.

Місцеві жителі Волгограда вночі повідомляли про вибухи та роботу систем протиповітряної оборони. У мережі з'явилися фото та відео, які демонструють масштабну пожежу і густий стовп диму над заводом. Пізніше влада регіону підтвердила факт займання та витоку нафтопродуктів.

Масштаби пожежі зафіксували також супутники NASA. Telegram-канал Exilenova+ опублікував кадри, які підтверджують успішне ураження російського підприємства.

