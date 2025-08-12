Доля 29% Донеччини може вирішитись найближчими годинами: що відбувається на фронті

У найближчі години може вирішитися доля 29% підконтрольної Україні частини Донецької області. Про це повідомив військовий оглядач Рьопке, інформує ForUА. За його словами, ситуація на фронті північніше Покровська залишається критичною, а глибина прориву сягає вже 18 км.

Як наголошує Рьопке, Збройні Сили України мають лише кілька днів для проведення контрнаступальних дій. Поки РФ не перекинула значні механізовані сили, є шанс стабілізувати ситуацію.

Ситуація є дійсно складною, але варто пам’ятати, що західні аналітики іноді перебільшують. Інформація постійно оновлюється, тож важливо стежити за офіційними повідомленнями від ЗСУ.

Раніше стало відомо, що українські військові відкидають сценарій із втратою територій та висловлюють занепокоєння щодо зустрічі Трампа і Путіна.