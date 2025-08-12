﻿
Війна

Доля 29% Донеччини може вирішитись найближчими годинами: що відбувається на фронті

Доля 29% Донеччини може вирішитись найближчими годинами: що відбувається на фронті

У найближчі години може вирішитися доля 29% підконтрольної Україні частини Донецької області. Про це повідомив військовий оглядач Рьопке,  інформує ForUА. За його словами, ситуація на фронті північніше Покровська залишається критичною, а глибина прориву сягає вже 18 км.

Як наголошує Рьопке, Збройні Сили України мають лише кілька днів для проведення контрнаступальних дій. Поки РФ не перекинула значні механізовані сили, є шанс стабілізувати ситуацію.

Ситуація є дійсно складною, але варто пам’ятати, що західні аналітики іноді перебільшують. Інформація постійно оновлюється, тож важливо стежити за офіційними повідомленнями від ЗСУ.

Раніше стало відомо, що українські військові відкидають сценарій із втратою територій та висловлюють занепокоєння щодо зустрічі Трампа і Путіна.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

війнаДонеччинавтрата територій
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Українські війська відбили вчора всі атаки ворога
Війна 12.08.2025 10:14:22
Українські війська відбили вчора всі атаки ворога
Читати
Ворог обстріляв полігон ЗСУ касетними боєприпасами: загиблий та десятки постраждалих
Надзвичайні події 12.08.2025 09:49:46
Ворог обстріляв полігон ЗСУ касетними боєприпасами: загиблий та десятки постраждалих
Читати
Кордон під рекордним навантаженням: українці встановили новий міграційний рекорд
Суспiльство 12.08.2025 09:28:36
Кордон під рекордним навантаженням: українці встановили новий міграційний рекорд
Читати

Популярнi статтi