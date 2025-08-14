Мир чи великі угоди: Аляска стане тестом для Трампа та Путіна

15 серпня на Алясці відбудуться переговори між президентом США Дональдом Трампом і російським диктатором Володимиром Путіним, які, за даними The Economist, виходитимуть далеко за межі питання припинення вогню в Україні.

Видання пише, що серед потенційних тем — нормалізація дипломатичних і бізнесових відносин між Вашингтоном і Москвою, включно зі скасуванням санкцій, чого активно прагне Кремль. Також обговорюватиметься співпраця в Арктиці, зокрема в енергетичній сфері, та відновлення лютневих переговорів, коли російські чиновники намагалися налагодити контакти з американським бізнесом.

Щодо України, The Economist зазначає, що пропозиції Росії залишаються неясними. Ідея «обміну територіями» обговорюється з минулого року, коли українські війська перебували в Курській області, але нині ця концепція втратила сенс. Водночас вона, судячи з усього, все ще жива у Вашингтоні.

У липні, за даними журналістів, відбулися таємні переговори між Києвом і Москвою, які зблизили сторони, але зупинилися через затягування Кремля. Після цього Трамп «втратив терпіння» та пригрозив санкціями, що, ймовірно, відображає вплив його радника, генерала у відставці Кіта Келлога.

Водночас інший спецпосланець Трампа, бізнесмен Стів Віткофф, здійснив візит до Москви. На думку The Economist, він просуває «велику угоду» між США і Росією, часто на шкоду Україні, і виявив надзвичайну некомпетентність у переговорах. Зокрема, він, за даними видання, не до кінця зрозумів пропозицію Путіна про «обмін» території Донбасу, контрольованої Україною, на обіцянку не нападати на інші регіони.

Джерела журналістів повідомляють, що останні пропозиції України мають одну чітку умову: перед будь-якими переговорами про передачу території має бути досягнуто повного припинення вогню. І одне з джерел попередило, що будь-що інше відкриє "скриньку Пандори". Така позиція не влаштовує американців, які "закликають Україну зробити зустрічну пропозицію, що включає частину її власної території".

Як повідомляло раніше ForUa, 13 серпня Трамп, європейські лідери та Володимир Зеленський провели віртуальний саміт, намагаючись виробити спільну позицію перед переговорами на Алясці. Європейці наполягають, що перемовини мають починатися лише після перемир’я, за участі України та з наданням їй гарантій безпеки.